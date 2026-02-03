國道仁德段追撞車禍 30多歲駕駛送醫不治身亡

國道一號南下仁德段三日凌晨追撞車禍，自小客車車身嚴重毀損，駕駛傷重不治。（民眾提供）

記者黃文記／仁德報導

三十多歲的何姓男子三日子夜駕駛自小客車行經國道一號仁德段、南向三百三十四點三公里處，疑未注意車前狀況，追撞同樣行駛外側車道的營業半聯結車，經送醫搶救後不幸身亡，雙方駕駛均無酒駕情形，詳細肇事原因由國道警方調查釐清。

國道警方指出，事故發生於三日凌晨零時十分，何男駕駛的自小客車行經國道一號南向三百三十四點三公里處時，追撞由五十多歲李姓男子所駕駛的營業半聯結車，自用小客車撞擊後車停於內側車道，車身嚴重毀損，營業半聯結車停於外側路肩。

警方獲報前往處理，何姓男子經送醫搶救仍不治身亡。警方調查雙方駕駛均無酒駕情形，詳細肇事原因待查。

國道第四公路警察大隊呼籲用路人，開車務必隨時注意前方動態並保持安全距離，避免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。