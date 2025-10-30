國道休息站「布丁失蹤…婦人誤會被偷吃暴怒擲筊結局超展開

社會中心／苗栗報導

國道仁德休息站一名婦人因布丁遺失和大車司機爆發口角糾紛。（示意圖／Pixabay）

國道仁德休息站一名開車婦人和大車司機爆發口角糾紛！婦人懷疑自己放在車上，價值35元的名店布丁被大車司機拿走，雙方大吵，接著婦人還從車上拿出一對筊杯當場擲筊確認。之後，國道警察獲報到場後，先是平撫婦人情緒，經過搜索後，在婦人車底下尋獲失蹤的布丁，最終雙方同意互不追究。

整起事件發生於26日凌晨3時18分，一名曾姓婦人（73歲）國道一號南向335公里處仁德服務區遺失一盒知名名店的布丁，當時她質疑是旁邊停放車輛駕駛人及乘客竊取食用，雙方進而引發口角糾紛。過程中，曾婦揚言提告外，甚至當場擲筊，藉此推判對方是否說謊。

廣告 廣告

警方獲報到場後，先將雙方隔開安撫情緒，並進一步了解狀況，經警方耐心協助尋找，竟意外在曾婦的車底下發現那顆「失蹤布丁」外包裝完好無缺，甜點絲毫未被開封。真相曝光後，現場氣氛瞬間由劍拔弩張轉為爆笑連連，曾婦不好意思地向對方致歉，雙方確認只是誤會一場，並同意不再追究。

更多三立新聞網報導

桃園建國東路平交道…民眾侵入遭自強號撞擊慘死

鄰居女主人眼神閃爍有詭…警深入挖掘發現「大祕寶」藏狗洞

幼童回家離奇失蹤2天後成焦屍！綁匪竟是對門鄰居

溺斃2幼女…「失明沒收入」吃女兒速食店剩下餐點

