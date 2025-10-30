國道休息站「布丁失蹤」！婦人誤會被偷吃暴怒擲筊 結局超展開
國道一號南下仁德服務區26日凌晨發生布丁失蹤案，70多歲曾姓婦人因為布丁不見，誤以為是停車場旁大客車司機及乘客偷吃，雙方爆發激烈爭執，曾婦還當場擲筊要神明主持公道，國道警察獲報到場後，先是安撫婦人，之後在婦人車底下尋獲失蹤的布丁，雙方同意互不追究，才結束這樁布丁鬧劇。
國道警察第四大隊指出，該起事件發生於10月26日凌晨3時18分許，地點在國道一號南向335公里處仁德服務區，73歲曾姓女子因遺失一盒依蕾特布丁，誤以為是旁邊停放車輛駕駛人及乘客竊取食用，雙方進而發生爭執，爭執過程還被網友拍攝上傳到社群平台。
國道警察接獲110轉報後，調派兩部巡邏車前往現場處理，員警先將雙方隔離並了解事發狀況，之後協助尋找布丁，經過搜尋曾婦車底發現整盒布丁沒有缺損，交還曾女之後，雙方釐清誤會，各自駛離現場。
國道四隊呼籲，用路人如發生糾紛，應採取理性和平、合法方式解決問題，尊重彼此立場，避免言語挑釁，如有爭議無法解決，請撥打110報案或1968通報國道相關單位，交由警方依法協助。
