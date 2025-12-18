國道假冒警干擾拖吊！ 男嗆業者還蓄意衝撞

台南市 / 綜合報導

國道一號南下319公里台南永康路段，昨(17)日有拖吊業者在處理一起追撞事故時，突然有輛轎車臨停在後方，駕駛下車自稱是「派出所員警」來辦案，但他沒穿制服也沒亮證件看起來根本不像，沒想到他不只嗆聲，還意圖開車衝撞拖吊業者，警方隨即展開追查，發現這名男子根本不是西港所員警。

國道一號南下319公里處台南永康路段，兩台車發生追撞停在中線上，拖吊業者忙著處理事故，在後方擺放三角錐示警，這時一台轎車突然切進中線停了下來，從車上下來一名紅衣男子介入拖吊流程，開始對業者嗆聲，聲稱員警男子VS.拖吊業者說：「你不知道我是誰喔，(你是誰啊)。」

男子自稱是派出所員警來辦案，但他沒穿制服也沒亮證件看起來根本不像，拖吊業者說：「來跟我們說他是西港分局的，要來辦案的，就跑來拍我們的拖吊車，還有事故車。」胡言亂語後男子氣憤走回車上，接下來竟然蓄意衝撞，讓在場的人都嚇壞。

拖吊業者說：「後面他就改口又跟我說，你要X了你，絕對要讓你們X的，車子，惡意要撞我們這樣。」昨日晚間國道一號發生車禍，拖吊業者趕赴現場處理，卻在途中遇上奇怪男子聲稱自己是員警出言對他們恐嚇，而警方一查證，台南市佳里分局西港分駐所巡佐李三福說：「該名人員並非本分局西港分駐所員警。」

派出所根本沒有這個人，男子隨意在高速公路上停車，不只相當危險，如果確實是冒用警察身分也將觸法，警方將鎖定車牌號碼進一步追查。

