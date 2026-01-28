國道內側車道開96km挨罰！駕駛靠2儀器實測揪出10%誤差…對決警方測速儀

記者陳弘逸／台北報導

男子開小貨車以時速96公里，行駛於國道三號南向74.3公里處內側車道，未依規定的最高速度行駛內側車道，遭警方取締開罰3000元。（示意圖／PIXABAY）

北部的王姓男子2年前開小貨車，以時速96公里，行駛於國道三號南向74.3公里處內側車道，未依規定的最高速度行駛內側車道，遭警方取締開罰3000元，王男認為，沒有超速或故意拖慢，經實測汽車儀表板與衛星導航速度有10%誤差，因此，提起行政訴訟。但法官認為，警方取締用的雷射測速儀，蒐證原理，與GPS使用衛星定位不同，加上實測時間並非實際發生的時間點，依據已有所不清，因此駁回告訴。

判決指出，王男駕駛2024年3月25日下午1時59分許小貨車行經國道三號南向74.3公里處，桃園市龍潭區與關西鎮交界路段，因行駛於內側車道，車輛時速96公里，未達最低速限為110公里，遭國道警察舉發，「行駛高速公路未依規定行駛車道－小型車未以規定之最高速度行駛內側車道」違規，依法開罰3000元。

王男收到罰單，認為車速控制在不超過儀表板110公里內，正常都開在105至110公里之間，並無超速也無故意拖慢，舉發與裁決都說96公里，經實測汽車儀表板106公里時，衛星導航會顯示在96至100公里，代表儀表板與GPS有10%誤差，並非其所能控制，因此，提起行政訴訟。

經查，警方取締用的雷射測速儀，符合經濟部標準檢驗局檢定檢查技術規範，也在檢驗合格有效期限內，其蒐證使用光反射原理，與GPS使用衛星定位不同，且GPS有可能會因為所使用訊號不同，而導致不同結果。

此外，王男事後測試概念，與當天情形不同，只能依記憶陳述當天情況，主張內容存疑，此外，GPS及儀表板是否準確，測試時間並非實際發生的時間點，依據已有所不清。

綜合相關證據，法官未採信王男主張，認定當時確實有行駛高速公路未依規定行駛車道，小型車未以規定之最高速度行駛的違規事實，因此，訴請撤銷無理由，應予駁回，須負擔300元訴訟費。

