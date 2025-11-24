國道八號安定路段二十三日晚間發生疑因不當變換車道造成車禍
記者盧萍珊/安定報導
國道八號安定路段二十三日晚間發生車禍，一部黑色ＢＭＷ的駕駛疑因不當變換車道，撞擊同向的自小客車，造成曾姓女駕駛受傷，但黑色ＢＭＷ司機棄車逃逸，經警方全力追查，已聯繫三十五歲的楊男到案說明，釐清肇事原因。
車禍發生在二十三日晚間，警方接獲報案在安定國道八號六點九公里往東方向，二部車輛不明原因發生事故，消防分隊抵達現場發現，五十歲的自小客車曾姓女駕駛身體擦挫傷送安南醫院，現場未見另一車ＢＭＷ的司機。
國道第四公路警察大隊初步了解，ＢＭＷ疑因變換車道不當，撞擊同車道的曾女自小客車，導致失控撞擊外側護欄後再撞擊內側護欄，車禍發生後，ＢＭＷ楊姓駕駛已不見蹤影，涉嫌肇事逃逸。
國道警方呼籲用路人，「變換車道不當」為高速公路事故常見的肇事因素，違反者可依道路交通管理處罰條例第三十三條第一項四款的規定開罰，處汽車駕駛人三千元以上六千元以下罰鍰。
第四大隊提醒，開車變換車道時，除使用方向燈提醒鄰車外，並應保持足夠的安全距離與間隔，以避免發生交通事故，造成自身及其他用路人的危害。
