國道匝環道事故頻傳 高公局試辦減速標誌標線

通常車輛從高速公路主線進入出口匝環道時，會從直線轉為彎道，較容易發生事故。根據高公局統計，國道匝環道在113年共發生372件事故，造成5人死亡、135人受傷，其中肇事型態以撞擊護欄占約4成，比例最高，肇事原因則以駕駛分心將近2成、操作不當占16%為主。高公局表示，出口匝環道彎道路段已設置速限標誌、彎路標誌等相關設施，提醒用路人行經彎道務必減速、提高警覺。

高公局指出，為降低匝環道事故風險，出口匝環道彎道路段已設置速限標誌、彎路標誌及安全方向導引標誌，同時加密路面標記，並在路肩劃設白色斜紋線，強化視覺提醒。

另外，高公局也針對曲率半徑較小的匝環道路段，劃設視覺化減速標線，讓駕駛產生車道寬度縮減的錯覺，自然進行降速；針對環道型的出口匝道，今年起也試辦急彎告示牌，提醒用路人多加注意，務必減速，以免發生事故。

環道型出口匝道今年開始試辦急彎告示牌。圖／高公局提供

台視新聞／葉宣婕 責任編輯／周瑾逸

