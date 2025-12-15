國道匝環道去年372事故 4成撞護欄

車輛在高速公路主線進入出口匝環道時，道路線形由直線轉為彎道易有事故發生，交通部高速公路局統計，國道匝環道113年發生372件事故，造成5人死亡，其中有4成是撞擊護欄。高公局表示，為降低匝環道事故，已陸續針對曲率半徑較小路段，畫設視覺化減速標線、急彎標誌等改善措施。

高公局統計，去年國道匝環道路段事故共372件，造成5人死亡、135人受傷，肇事型態以撞護欄40.6％比例最高，其次為追撞37.1％、同向擦撞7.3％等；肇因以分心駕駛19.1％、操作不當16.1％占比較高，其餘還有未保持安全距離14.8％、其他不當駕車行為12.1％、未依規定減速10.8％等。

高公局交管組組長楊淑娟表示，目前出口匝環道彎道路段，已設置速限標誌、彎路標誌、安全方向導引標誌，並加密路面標記及於路肩畫設白色斜紋線。

為進一步提升彎道行車安全，高公局針對曲率半徑較小的匝環道路段，畫設視覺化減速標線，使駕駛人產生車道寬度縮減之錯覺，進而自然降速。另自今年起，針對環道型式的出口匝道試辦「急彎」告示牌，加強提醒用路人注意彎道及減速，以減少超速失控事故。

楊淑娟提醒，駕駛人行經匝環道路段，務必隨時注意前方路況，並留意匝環道線形變化，隨時握好方向盤並遵循速限行駛，以保障行車安全。