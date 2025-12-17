國道匝環道年奪5命釀372起事故 高公局加強彎道警示

為提升國道匝環道行車安全，交通部高速公路局針對曲率半徑較小的路段，劃設視覺化減速標線，並試辦「急彎」告示牌等強化措施。高公局指出，駕駛人行經主線進入出口匝環道時，道路線形常由直線轉為彎道，若未注意路況變化，容易發生事故。

高公局統計，今年國道匝環道路段共發生372件事故，造成5人死亡、135人受傷。（圖／高公局提供）

高公局統計，今年國道匝環道路段共發生372件事故，造成5人死亡、135人受傷。在肇事型態中，撞護欄的比例最高，達40.6%；肇因方面，分心駕駛占19.1%，操作不當則占16.1%。

目前出口匝環道彎道路段，已設置速限標誌、彎路標誌、安全方向導引標誌，並加密路面標記及於路肩劃設白色斜紋線。高公局表示，為進一步降低彎道事故，針對曲率半徑較小的匝環道路段，劃設視覺化減速標線，使駕駛人產生車道寬度縮減的錯覺，進而自然降速。

高公局針對環道型式的出口匝道，試辦急彎告示牌。（圖／高公局提供）

高公局說明，自今年起，再針對環道型式的出口匝道，試辦急彎告示牌，加強提醒用路人注意彎道及減速，以減少超速失控事故。高公局呼籲，駕駛人行經匝環道路段時，務必隨時注意前方路況，並留意匝環道線形變化，隨時握好方向盤並遵循速限行駛，以保障行車安全。

