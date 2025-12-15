國道匝環道年釀5死 高公局強化警示設施

▲高公局再針對曲率半徑較小路段繪設視覺化減速標線及試辦急彎標誌等強化措施。（圖／高公局提供）

[NOWnews今日新聞] 高速公路由主線進入出口匝環道時，道路線形常由直線轉為彎道，駕駛人若未注意前方路況之變化，易有事故發生。為降低高速公路匝環道彎道事故，除布設基本的標誌、標線及標記外，高公局再針對曲率半徑較小路段繪設視覺化減速標線及試辦急彎標誌等強化措施。

依高公局統計，113年國道匝環道路段事故共372件，造成5人死亡，135人受傷。肇事型態以撞護欄之比例最高(40.6%)，肇因則以分心駕駛(19.1%)及操作不當(16.1%)占比較高。高公局表示，目前出口匝環道彎道路段，已設置速限標誌、彎路標誌、安全方向導引標誌，並加密路面標記及於路肩劃設「白色斜紋線」。

為進一步提升彎道行車安全，高公局針對曲率半徑較小之匝環道路段，劃設視覺化減速標線，使駕駛人產生車道寬度縮減之錯覺，進而自然降速。自今年起，再針對環道型式之出口匝道，試辦「急彎」告示牌，以加強提醒用路人注意彎道及減速，以減少超速失控事故。

高公局呼籲，駕駛人行經匝環道路段，務必隨時注意前方路況，並留意匝環道線形變化，隨時握好方向盤並遵循速限行駛，以保障行車安全。

