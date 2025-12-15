國道匝環道易釀事故 高公局試辦急彎標誌強化措施

拖板車側翻在護欄上，載運的鋼管散落一地，警方調查，這輛拖板車行駛國道10號高雄路段，下交流道時在彎道失控翻車，疑似車速過快導致。

高公局統計，去（2024）年國道匝環道路段事故共372件，造成5人死亡、135人受傷。肇事型態以撞護欄之比例最高（40.6%），肇因則以分心駕駛（19.1%）及操作不當（16.1%）占比較高。

為此，高公局首度試辦「急彎標誌」，會在國道10個匝環道先行試辦。

高公局交通管理組副組長賈毓虎指出，「減速車道跟實體分隔島之間，我們會去做這樣的設置先預告，在原曲線上游部分，我們就會設置一個急彎的告示牌，然後搭配著速限提醒用路人彎道的一個起始位置。」

高公局選擇國道彎曲程度較高，還有經統計「易肇事」熱點，以及常有大型車經過的匝環道，先行試辦，其中，已有國1台南系統，以及國3官田系統的出口向環道，2處已經施作完成，其實，現行針對匝環道彎道路段，都已設置速限標誌、彎路標誌以及安全方向導引，再增設「急彎標誌」，希望能發揮加強提醒作用，避免超速失控。

駕駛人王先生說，「習慣性會看地圖就會瞄一下地圖，所以大概會先預知，是個大彎或是小彎，但是對於沒有這個習慣的人，可能還是有幫助的。」

駕駛人乃先生指出，「安全起見，速度太快會蠻危險的，比較明顯的話，引導會比較好。」

高公局再度呼籲，駕駛人行經匝環道路段，務必隨時注意前方路況，並要留意線形變化，隨時握好方向盤，一定要遵循速限行駛。