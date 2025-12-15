國道匝環道路事故372件 肇事型態以撞護欄居多

（中央社記者余曉涵台北15日電）根據統計，113年國道匝環道路段事故共372件，造成5人死亡，肇事型態以撞護欄比例最高，高速公路局今年針對環道型式出口匝道，試辦「急彎」告示牌，待觀察降低事故的成效。

交通部高速公路局今天新聞稿表示，統計113年國道匝環道路段事故共372件，造成5人死亡，135人受傷，肇事型態以撞護欄比例最高，肇因則以分心駕駛及操作不當占比較高。

高公局表示，國道由主線進入出口匝環道時，道路線形常由直線轉為彎道，駕駛人若未注意前方路況變化，易有事故發生。

高公局說，出口匝環道彎道路段已有速限標誌、彎路標誌、安全方向導引標誌，並加密路面標記及於路肩劃設「白色斜紋線」；針對曲率半徑較小的匝環道路段，劃設視覺化減速標線，使駕駛人產生車道寬度縮減錯覺，進而自然降速。

高公局今年再針對環道型式的出口匝道，試辦「急彎」告示牌，加強提醒用路人注意彎道及減速，以減少超速失控事故，視成效再檢討是否改進或擴大辦理。

高公局提醒，駕駛人行經匝環道路段，務必隨時注意前方路況，並留意匝環道線形變化，隨時握好方向盤並遵循速限行駛。（編輯：陳清芳）1141215