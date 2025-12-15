國道匝環道路段事故頻傳 高公局強化警示設施

記者李佩玲／臺北報導

根據統計，去年國道匝環道路段事故共372件，為降低高速公路匝環道彎道事故，交通部高公局今（15）日宣布，除布設基本的標誌、標線及標記外，再針對曲率半徑較小路段繪設視覺化減速標線，並於今年起試辦「急彎」標誌等強化措施。

高公局指出，高速公路由主線進入出口匝環道時，道路線形常由直線轉為彎道，駕駛人若未注意前方路況變化，易有事故發生。根據統計，去年國道匝環道路段事故共372件，造成5人死亡，135人受傷；其中，肇事型態以撞護欄的比例最高占40.6％，肇因則以分心駕駛19.1％及操作不當16.1％占比較高。

高公局表示，目前出口匝環道彎道路段，已設置速限標誌、彎路標誌、安全方向導引標誌，並加密路面標記及於路肩劃設「白色斜紋線」。為進一步提升彎道行車安全，高公局針對曲率半徑較小的匝環道路段，劃設視覺化減速標線，使駕駛人產生車道寬度縮減的錯覺，進而自然降速。自今年起，再針對環道型式的出口匝道，試辦「急彎」告示牌，加強提醒用路人注意彎道及減速，以減少超速失控事故。

高公局呼籲，駕駛人行經匝環道路段，務必隨時注意前方路況，並留意匝環道線形變化，隨時握好方向盤並遵循速限行駛。

