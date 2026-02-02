國道南下大貨車追撞聯結車 駕駛脫困無生命危險

國道1號49.3公里追撞 1人受困警消速救出。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】國道1號南向49.3公里桃園路段，2日上午發生2部大型車追撞事故，造成1名駕駛受困車內。國道公路警察局第一公路警察大隊於今(2)日12時13分接獲通報，立即派遣巡邏車趕赴現場，並通知交控中心、救護車及消防隊處理。警消抵達後迅速協助受困駕駛脫困，並送醫診治，確認無生命危險。

肇事車輛為1部大貨車及1部營半聯結車。28歲葉姓男子駕駛大貨車，行駛於南向49.3公里輔助車道時，前方車流嚴重回堵。葉男疑似未保持安全距離，直接撞擊前方由63歲湯姓男子駕駛的營半聯結車，導致自身受困於駕駛座。警消到場施以破拆救援，將葉男救出後送往桃園敏盛醫院治療，診斷為頭部及手腳擦挫傷，目前意識清楚、無生命危險。

警方對雙方駕駛進行酒測，結果皆為0。詳細肇事原因，包括葉男是否疲勞駕駛或其他因素，尚待警方調閱行車紀錄器及現場勘查進一步釐清。

公路警察呼籲用路人務必遵守交通規則，行車時嚴守安全距離，尤其遇車流回堵應立即開啟危險警示燈警示後車。開車前養足精神，避免疲勞駕駛，並注意前方動態。不論駕駛或乘客，皆應繫妥安全帶，以提升應變能力，保障行車安全。(圖/警方提供)