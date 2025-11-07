國道只瞄一眼手機看時間慘噴3000元 司機申訴法官舉「一法條」照罰

法官指出現行法規規定，只要車輛在行進間，駕駛人拿手機使用都算是違規。（示意圖，photoAC）

開車在高速公路上，只是瞥一眼手機看時間，到底算不算違法？一位小貨車駕駛阿良（化名）就因為在國道3號上被警方拍到「手持手機」的畫面，吃上3000元的罰單，讓他覺得超級不服氣，認為只是看了一眼時間，又沒有講電話或滑手機，難道按個冷氣、調個音響也算危險駕駛嗎？可是他申訴要求撤銷罰單，結果卻被法院打臉，仍裁定他的行為「妨礙行車安全」，原判決維持不變。

阿良在2024年12月駕車經過國道3號的霧峰出口匝道時，被國道警察隊的攝影設備逮著正著，拍到他單手操作手機，隨即開出舉發通知單，監理所則依照《道路交通管理處罰條例》祭出3000元的罰鍰。

阿良被罰不服，辯稱自己只是把手機靠在方向盤上看一下時間，沒有任何「撥接通話」或「App操作」的行為。然而，法官檢視物證照片，認定阿良確實是用「手持方式」將手機靠在方向盤上，這個舉動已經觸法。法官根據現行法規的修訂初衷和主管機關的解釋強調，立法者早就將「行車中使用手持行動裝置」視為極具風險的行為。這麼做的目的，就是要在具體危險還沒發生之前就先杜絕，避免駕駛人因為分心而釀成無可挽回的意外。

法官更引述了交通部的規範，明確指出「查看手機時間」本身就被歸類在「執行應用程式」的範疇內。換句話說，手機顯示時間是系統功能，在高速行駛中查看，鐵定會造成駕駛分神。

總結來說，法院的態度非常堅決，只要車輛在行進中（沒有完全停妥），駕駛人手拿著手機來用，無論這個操作時間多麼短暫，都已經構成違規，無需證明它已經造成了實際的危險。法官特別強調，高速公路絕非普通道路，車速快、應變時間極短，一絲一毫的分神都可能導致嚴重後果。因此認定監理所的裁罰完全站得住腳，阿良「只是看一下時間」的說法自然也不被採納，3000元的罰單確認生效。

