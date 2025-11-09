國道同路段連3天車禍！他遺體掛車頭慘死 今又火燒車

國道三號嘉義竹崎路段連續三天發生重大車禍意外。（圖／翻攝自高速公路資訊網）





國道三號嘉義竹崎交流道路段近日「連續三天」接連發生車禍意外，三起事故均集中在291公里附近。前天發生追撞事故，造成2人死亡，昨日則有混凝土攪拌車翻覆，今天又傳出貨車火燒車事件。接連的巧合引發民眾恐慌，甚至有人懷疑「好兄弟」作祟、抓交替。

11/7 重大車禍2死

國道三號南下291.3公里處，7日上午一名31歲盧姓男子駕駛白色小貨車，疑似未保持安全車距，追撞前方由40歲李姓男子駕駛的大貨車。衝擊力道極大，小貨車車頭凹陷、擋風玻璃碎裂，盧男與同車的菲律賓籍移工乘客慘遭拋出，兩人當場身亡，遺體甚至垂掛車頭，相當駭人，該事故造成路段交通一度堵塞，現場景象怵目驚心。

11/8 水泥車翻覆

在7日造成2死1傷的車禍發生約一天後，同一路段北上291.7公里處，再度傳出意外。47歲黃姓駕駛駕駛混凝土攪拌車行經時，方向盤突然卡死，疑似機件故障，導致整輛車失控翻覆。幸好黃男僅受輕微擦傷，無需送醫，但車上砂石散落一地，警方隨即封路處理。黃男事後表示，得知前一天才發生兩死事故，心中不免感到害怕。

11/9 火燒車意外

沒想到，今（9）日下午16時56分，國道三號北上291公里處又再次發生意外，這次是一輛車輛自燃起火。嘉義縣消防局接獲通報後立即派員滅火，火勢在17時15分控制，所幸無人傷亡。警方初步研判，起火原因可能與車輛機件故障有關，火勢在20分鐘內被撲滅，現場交通即恢復通行。

