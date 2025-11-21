國道嚴重事故！未保持安全距離闖禍…曳引車「面目全非」運將腿骨折

記者陳弘逸／高雄報導

國道1號北向367.8公里，高雄瑞隆路段，今天（21日）上午發生嚴重事故，肇事車輛車頭嚴重毀損。（圖／翻攝畫面）

國道1號北向367.8公里，高雄瑞隆路段，今天（21日）上午發生嚴重事故，59歲洪姓男子駕駛曳引車未保持行車安全距離，追撞前方車輛，前車又推撞波及另輛貨車，最終釀成3車追撞事故，至於肇事的洪男，車頭嚴重毀損，腿部開放性骨折，當下意識清醒，送醫救治無生命危險，詳細事故原因，仍待釐清。

曳引車未保持行車安全距離，追撞前方車輛釀禍。（圖／翻攝畫面）

這起車禍發生在今天（21日）上午10時25分，59歲洪姓男子駕駛曳引車行經國道1號北向367.8公里，瑞隆路段時，未保持行車安全距離，追撞前方32歲劉姓男子駕駛的大貨車。

劉男車輛遭撞後，又推撞前方49歲李姓男子駕駛的營業貨運曳引車肇事；這起車禍，肇事的洪男，車頭嚴重毀損，腿部開放性骨折，當下意識清醒，送醫救治無生命危險。

肇事的洪男腿部開放性骨折，當下意識清醒，送醫救治無生命危險。（圖／翻攝畫面）

國道警察呼籲，未保持行車安全距離位居十大肇事因素第1位，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照，用路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

