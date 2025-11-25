國道嚴重車禍! 聯結車追撞又暴衝 害2車自撞釀13傷

南部中心／陳凱茂、陳姵妡 高雄報導

上午10時點多，國道1號高科到岡山南下路段，發生聯結車追撞意外，駕駛聯結車的徐男，疑似為了閃車而撞上右前方的化學車，接著暴衝到北上車道，還嚇到兩台小客車失控自撞，其中一台翻覆，也讓該路段雙向封閉，一度癱瘓，所幸包括駕駛乘客在內，13人送醫後都沒有大礙。

國道嚴重車禍！聯結車追撞又暴衝 害兩車自撞共釀傷１３傷

國道1號高科到岡山南下路段，發生聯結車追撞化學車，又暴衝到北上車道的事故。（圖／民視新聞）

車子一台接一台，全面靜止在國道上，國道1號高科到岡山路段，上午10點多發生嚴重車禍，因波及範圍過大，現場一度雙向全線封閉，交通大亂。當時行駛在南下方向聯結車的徐男，自稱為了閃避車輛，它先撞上外側車道李男所駕駛的，載運二氯乙烷的化學車左側後，就失控撞擊內側護欄，直接衝到北上車道，嚇得董男跟徐男兩台自小客車，失控撞擊外側護欄，還導致董男的小客車側翻，這起事故共造成13位民眾送醫。救援車人員：「貨櫃車橫在北上，南下車道的中間，那台化學槽車，它是在南下的車道，應該是這兩台大車相撞，現場狀況看到人出來，意識是都很清楚。」

聯結車衝到北上車道，嚇得兩台自小客車失控撞上外側護欄，其中一台翻車。（圖／民視新聞）

這起意外，導致國一南下北上路段全面回堵，又因當下撞擊力道過猛，徐男的聯結車，車頭嚴重毀損跟車體整個斷開，橫跨在車道上，國道警方緊急出動吊車前來移除，一開始先以南下外側車道來紓解車潮，經過大約三個多小時，才全線恢復通車。國道警岡山分隊小隊長邱銘棋：「徐男68年次駕駛營半聯結車，行駛南向中線車道，自述因閃避一部不明車輛，先撞擊外側車道李男營半聯結車。」幸好這起聯結車交通事故，被波及的駕駛跟乘客均意識清醒送醫，無生命危險，初步排除酒駕肇事，化學車氣體也無外洩情況，對民眾沒有危害，只是聯結車車禍卡住南北向國道，車輛動彈不得，在國1北上楠梓路段355公里處，也發生四台連環車禍，讓路況雪上加霜，幸好車主人都平安，也算不幸中的大幸。

