國道塞爆！國1南向麻豆段貨車翻車 車速不到30公里
今（7）日清晨7時43分，國道1號南向309.8公里，麻豆到安定路段發生一起翻車車禍，一輛貨車整台側翻在國道上，疑似因為追撞才導致這起事故，目前警方正在現場調查並排除狀況中，不過這起事故也造成該路段嚴重回堵，車速僅剩下27公里。
