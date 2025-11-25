國道塞車 老外竟下車跳舞！後方駕駛傻眼：是不是喝醉了啊

國道6號塞車，一名國外男子突然跳下車手舞足蹈，讓後方駕駛傻眼。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 國道6號西向0.9公里處23日因塞車導致車流龜速，一輛自小客車趁塞車時切至外車道，隨後一名外國男子突然下車，站在路肩上手舞足蹈，後方駕駛驚呼「好可怕，是不是喝醉了啊？」國道警方對此將循線調查，最高可處3萬6000元罰鍰。

網友在社群平台PO出行車紀錄器畫面，國道6號因塞車而車流緩慢，前方轎車中竟跳出一名外國男子，在路肩上手舞足蹈，隨著車輛移動後便跳上車，後方駕駛直呼「國道耶，真的是不要命這樣玩，真的沒想到有生之年可以看到-國道三寶」。

網友紛紛留言表示「送檢舉吧！這樣他們就知道這樣玩的代價了！」、「這看起來就是在拍抖音素材」、「抖音一響，父母白養！你竟然能親眼看見呢！」、「無聊當有趣」。

國道七隊警方指出，目前雖未接獲民眾報案，但仍將通知車主或駕駛人到案說明，並依道交條例製單告發。警方說明，行車非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處6000元至3萬6000元罰鍰，此外，行駛在高速公路及快速公路，不得在指定場所以外的路段裝卸貨物，或上下乘客，違者可處600元至1200元罰鍰，呼籲用路人遵守交通規則，以維護行車安全。

