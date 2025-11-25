國道外國男跳車熱舞！44秒片流出…後車傻眼：是喝醉了？

社會中心／張予柔報導



國道6號近日出現了誇張的一幕，一輛自小客車在塞車路段突然從內側切往右車道，接著有一名外國男子竟直接開車門、跳下車，在路肩上手舞足蹈。這誇張的畫面嚇壞後方駕駛，車內乘客忍不住驚呼「好可怕，是不是喝醉了啊？」。警方表示，將通知車主或駕駛人到案說明，如違反交通規則將依規定告發。





國道驚見外國男跳車「路肩熱舞」44秒片流出！後車駕駛嚇喊：是不是喝醉了？

一名外國男子趁國道上塞車時，打開車門在路肩上跳舞。（圖／翻攝自 Threads ＠barry07150715）

有網友在Threads分享了一段影片，寫下「大家都開很慢，然後這台車就切到我們前面，開始打開車門，一開始以為只是要透氣幹嘛的，結果跑下車…」。畫面中可見，該名男子身材高大，跳下車後便在路肩上跳舞，一下揮舞雙手、扭動身體，讓目擊的駕駛傻眼。駕駛一邊錄影、一邊喊道「你遠離他們！好可怕喔」車輛同時多次左右偏移。





國道驚見外國男跳車「路肩熱舞」44秒片流出！後車駕駛嚇喊：是不是喝醉了？

路肩上跳舞影片曝光後，網友紛紛留言表示「無聊當有趣」。（圖／翻攝自 Threads ＠barry07150715）

貼文曝光後隨即引起討論，網友紛紛留言表示「送檢舉吧！這樣他們就知道這樣玩的代價了！」、「這看起來就是在拍抖音素材」、「抖音一響，父母白養！你竟然能親眼看見呢！」、「無聊當有趣」。對此，國道警方表示，目前未接獲民眾報案，但將通知車主或駕駛人到案說明，如違反交通規則將依規定告發。同時呼籲，依《道路交通管理處罰條例》第33條規定，汽車在高速或快速公路，除特定場所外不得任意上下乘客，違者可處600元以上、1200元以下罰鍰。此外，依第43條第4項，若非因突發狀況而在行駛途中驟然減速、煞車或停於車道，最高可處3萬6千元罰鍰。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

