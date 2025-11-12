國道大車事故1至9月釀17死！4大肇因出爐
大型載重車輛如貨櫃車或大貨車等，行駛在國道時，因車輛操作彈性不及小型車，若發生事故，對行車安全與後續處理時間都有較嚴重風險。交通部高速公路局統計，今年1至9月國道事故中，大車為第一當事者共363件，共造成17死593傷，呼籲駕駛開車不分心、保持安全距離並正確裝載貨物。
高公局指出，大型載重車包含大貨車、貨櫃車等，多用於長途運輸，車體重心較高，車輛操作彈性與煞車性能沒像小型車那麼靈敏，若發生碰撞翻覆或裝載洩露等事故，往往需要很長時間處理，對行車安全有重大影響。
據統計，今年1至9月國道A1與A2交通事故案件，其中第一當事者為大車有363件，占1成3左右，共造成17人死亡與593人受傷。其中再以碰撞類型分析，追撞有193件，肇因多為「分心含疲勞駕駛」與「未保持行車安全距離」，同向擦撞有100件，肇因多為「變換車道不當」，撞護欄則有35件，肇因多為「車輪脫落或爆胎」與「分心含疲勞駕駛」。
高公局表示，國道散落物易成潛在事故風險，1至9月國道散落物共3萬6537件，其中以大車常見散落物的「胎皮」7629件最多，占21％。另裝載貨物如超載容易翻覆，1至9月國道大車翻覆共40件，造成1死38傷。
高公局提到，應以「自律、他律、法律」降低事故風險，首先貨運業者要做好工時與派車管理，出發前司機應確認身體與車輛狀況，高公局持續搜集大車事故案例宣導，規畫11月底邀貨運三業研商國道行安議題，公路局也強化源頭管理，查核並輔導高風險業者。
另外，國道警方統計，大型載重車惡性違規1至9月取締超速1.1萬件最多，其次為超載9193件與裝載貨物不穩妥或機件掉落有8959件。公路局與警察機關也辦理路檢聯稽，執行地點包括國道、服務區與一班道路，每月安排580班次。
高公局提醒，行前養足精神，確認精神狀態良好， 開車保持清醒，隨時注意周邊路況，行駛中應雙手握方向盤、保持安全距離、不任意變換車道，如感到疲累，鼓勵駕 駛至服務區、休息站休息，裝載貨物不超載，且應覆蓋、綑綁確實、 依循國道地磅指示過磅。
