國道天外飛來「傳動軸」狠砸休旅車 氣囊全爆駕駛嚇傻：閃過人生跑馬燈

記者潘靚緯／彰化報導

陳姓駕駛行經國道3號彰化快官路段時，南下車道一輛貨車冒出一團黑煙後，突然噴出一顆傳動軸砸中他的擋風玻璃。(圖／翻攝畫面)

電影「絕命終結站」情節真實上演！一名陳姓駕駛24日開車行經國道3號彰化快官路段時，對向車道突然間飛來一支約100公分的「巨型傳動軸」，如砲彈般直接砸中他的休旅車頭，猛力的撞擊力道導致車內3顆安全氣囊全數爆開，駕駛還以為遇到恐怖攻擊，當時腦海閃過了「人生跑馬燈」，員警看過相關監視影像直呼「命大」，目前維修費初估要30幾萬。

休旅車遭受猛力撞擊，3顆氣囊全爆開，車頭嚴重毀損。(圖／翻攝畫面)

陳姓駕駛回想事發經過，仍心有餘悸，他表示當時開著油電休旅車北上準備到和美拜訪客戶，行經國道3號202公里、彰化快官路段，「當時看到一團黑煙噴過來，下一秒就撞到了，當下來不及反應」，猛烈的撞擊導致3顆氣囊爆開，當下覺得很可怕、很恐怖，「 整個人時間好像暫停一樣」，腦中真的閃過人生跑馬燈，以為自己「這次完了」。

休旅車車頭幾乎全毀，初估維修費用多達30幾萬。(圖／翻攝畫面)

由於氣囊爆開，車內充滿火藥味，他一度擔心是不是火燒車，趕快把車開到路邊，因為後方還有一輛聯結車，擔心車輛追撞上來，急得想逃生打車門時，卻發現駕駛座的車門因A柱變形無法開啟，一度受困車內。

超長的傳動軸掉落，遭後方貨櫃車輾過噴飛到北上車道，砸中行進間的休旅車。(圖／翻攝畫面)

陳姓駕駛還原現場指出，當時南下車道一輛3噸半的貨車，掉落傳動軸，後方恰巧有一台聯結車去輾壓到，傳動軸竟從南下車跨越分隔島噴飛到北上車道 ，正巧砸中他的休旅車。而掉落傳動軸的貨車駕駛，渾然不知自己釀成大禍，僅發現車輛怎麼突然失去動力，直到警方通知才知道傳動軸脫落闖禍，他無奈表示，車輛約在3個月前才做過保養，沒想到會發生傳動軸脫落的意外。

陳姓駕駛的休旅車，車頭幾乎全毀，目前初估維修費用高達30多萬元，國道警方及拖吊車司機透露，以掉落物重力加速度撞擊的力道，車輛通常會當場翻覆，陳姓駕駛能穩住車身，只因氣囊爆開受到輕傷，「真的是命大、神明保佑」。國道警七隊表示，這起事故初步認定是小貨車傳動軸掉落導致，確切肇事原因與責任歸屬仍需進一步釐清。

