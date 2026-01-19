國道天降空拍機恐挨罰150萬！網：以為是對岸無人機攻擊

國道上突然天降無人空拍機，嚇壞後方駕駛。 圖：國道警方提供

[Newtalk新聞] 民眾昨日駕車行經國道1號北向164.5公里后里路段，突然天降一架無人空拍機，由於當時車流壅塞直接砸中一輛轎車，後方駕駛將行車紀錄器畫面上傳社群引發討論，網友直言「扯，以為是對岸無人機攻擊」。國道警方指出，最重可處150萬元罰鍰。

昨日民眾塞在國道1號北向164.5公里后里路段，1架不明飛行物突然從前方左側飛落，並砸在前方車輛上方，導致前車緊急煞車，所幸未釀成追撞事故，透過畫面發現是無人空拍機，網友直言「開到一半突然飛來橫禍」、「萬一無人機掉落剛好有車輛經過，後果不堪設想」。

國道公路警察局第三大隊今日指出，目前尚未接獲民眾報案，以聯繫高速公路局中區養護工程分局派員前往現地，在國道1號北向164.5公里外側車道拾獲疑似飛行器殘骸，後續將調閱相關影像調查釐清。

國道警方提醒，為確保行車與飛行安全，操作無人飛行載具時一定要嚴格遵守民航局的相關規範。如未經申請就違反民用航空法的禁航或限航規定，導致無人機墜落國道影響行車安全，操作者將面臨新台幣30萬到150萬元的重罰。

