國道奪命畫面曝！小貨車故障停路肩…他下車看 大貨車偏離「夾殺」慘死

記者羅欣怡／新竹報導

國道1號北上寶山路段，昨（30日）發生死亡車禍。（圖／翻攝自《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》）

國道1號北上寶山路段昨（30日）中午，一輛小貨車疑因故障停在路肩，49歲黃姓駕駛下車查看時，遭到外線偏離車道的大貨車猛烈撞擊，黃男當場臟器外露慘死，奪命瞬間曝光。

小貨車疑似故障停在路肩，卻被偏離車道的大貨車撞擊。（圖／翻攝自《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》）

影片中，有駕駛人行車記錄器拍下前方59歲林男駕駛的大貨車，行駛在外側車道時不斷偏移，最後整台車幾乎開在路肩上，沒過多久，大貨車直接撞上停在路肩上的小貨車，小貨車車體零件四散，噴飛在車道上，大貨車也因猛烈撞擊車斗彈起，當時49歲的小貨車駕駛正下車查看車子，沒想到被夾擊在兩車中間，臟器外露當場慘死。

49歲黃男下車查看車況，卻橫死國道上。（圖／翻攝畫面）

警消人員獲報趕抵時，發現黃男已死亡，而林男則受輕傷、未送醫，後續警方替林男進行酒測，無酒駕情事，至於黃男的酒測值尚待醫院抽血檢測。

警方呼籲，用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，以確保他人與自身用路安全，疲勞時應下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

