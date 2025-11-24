國道客運族福音！TPASS 2.0＋上路 回饋金最高加碼至30％

交通部公路局宣布12月1日起加碼推出TPASS 2.0＋公共運輸常客優惠方案，每月搭乘91條中長途國道客運路線2次，即可享15％乘車金額回饋，搭乘4次則可享30％乘車金額回饋。（陳祐誠攝）

為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，交通部公路局宣布12月1日起加碼推出TPASS 2.0＋公共運輸常客優惠方案，每月搭乘91條中長途國道客運路線2次，即可享15％乘車金額回饋，搭乘4次則可享30％乘車金額回饋，連續假期還可搭配優惠使用。以台北—高雄路線為例，每月搭乘2次即可回饋241元。

交通部自民國114年1月起推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，每月搭乘公共運輸11次可享最高30％回饋。今再宣布TPASS 2.0＋優惠方案，12月1日起，每月搭乘中長途國道客運路線（西部70公里以上及東部國道客運路線）2次，即可享15％乘車金額回饋，搭乘4次則可享30％乘車金額回饋。

廣告 廣告

以【7513】路線台北—高雄為例，每月搭乘2次可回饋241元（每次803元×2次×回饋15％）；每月搭乘4次可回饋964元（每次803元×4次×回饋30％）。

公路局長林福山說，希望TPASS 2.0＋能提升客運5％運量，預算金額2000萬元，由先前行政院3年200億元特別預算支應，明年針對TPASS也將編列4年363.8億元公務預算。

公路局表示，目前TPASS 2.0政策嘉惠對象以短途通勤通學搭乘捷運、市區公車使用者為主，中長途國道客運客群則主要為返鄉遠行民眾，每月搭乘次數較難達成現行11次的回饋條件。為照顧中長途旅運需求，自114年12月1日起升級推出TPASS 2.0＋公共運輸常客優惠，以擴大納入更多元使用需求及嘉惠對象。

為避免異常交易行為（如代購多張車票、大量退票等）影響客運業者營運及民眾回饋公平性，114年12月起亦將增訂每月每卡回饋上限2500元。

公路局說明，TPASS 2.0＋方案除針對中長途國道客運設計不同回饋條件外，亦同步開放電子支付（悠遊付、iPASS MONEY、icash pay）納入累計回饋，即日起可至各票證公司帳號登錄成為TPASS 2.0＋常客優惠會員，12月起將自完成登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，並於次月25日將由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶。

先前已完成記名登錄之電子票證則無須另外登錄，自12月起將依TPASS 2.0＋回饋條件計算回饋金額，並於次月25日起至4大超商櫃台由店員協助、台北捷運各站（悠遊卡售卡加值機）或票證公司APP靠卡領取回饋。

更多中時新聞網報導

JLPGA》最強新人首冠 吳佳晏大王製紙賽封后

學名藥使用率低 學者：推差額負擔

改革分流 家長團體籲 保留校事會議