國道客運春節連假票價優惠 返鄉出遊省錢又便利

記者湯平／花蓮報導

為迎接農曆春節連續9天假期即將到來，因應春節返鄉及旅遊人潮，臺北區監理所已事先協調客運業者，完成車輛及駕駛人整備作業，確保充足疏運量能，讓在外工作及就學的民眾能順利返鄉，與家人團聚。

臺北區監理所花蓮監理站站長曹晏誌表示，今年春節假期長達9天，另228連假3天，預期返鄉及出遊人潮眾多，為鼓勵民眾於連假期間多加利用公共運輸、紓解國道交通壅塞，春節及228連假期間將實施國道客運票價及轉乘優惠措施，全國共有88條國道客運路線配合實施優惠。

廣告 廣告

曹晏誌指出，春節期間自2月13日0時起至2月22日24時止，國道客運提供6折票價或平日票價優惠；228連假期間2月26日0時起至3月1日24時止，提供8折票價或平日票價優惠，建議民眾多加利用。

曹晏誌強調，今年春節假期較去年多了「1918」週末假日國道客運路線可供搭乘，串聯新北市板橋、臺北市南港，經宜蘭蘇澳直達花蓮，終點站為花蓮轉運站，提供臺北往返花蓮的國道客運服務，同樣享有6折票價優惠，提供民眾更便利的返鄉選擇。

花蓮監理站表示，民眾搭乘國道客運、臺鐵或高鐵後轉乘在地或市區公車，使用電子票證即可享有轉乘一段票或基本里程免費，另有指定幸福巴士路線全程免費等措施。

為紓解國道交通壅塞，全國共有88條國道客運春節期間享6折優惠。(花蓮監理站提供)