國道客運春節連假票價六折、返鄉出遊省錢又便利

為紓解國道交通壅塞，全國共有八十八條國道客運春節期間享六折優惠。(花蓮監理站提供)

記者林中行／花蓮報導

為迎接農曆春節連續九天假期即將到來，因應春節返鄉及旅遊人潮，臺北區監理所已事先協調客運業者，完成車輛及駕駛人整備作業，確保充足疏運量能，讓在外工作及就學的民眾能順利返鄉，與家人團聚。

臺北區監理所花蓮監理站副站長陳映綸表示，今年春節假期長達九天，另二二八連假三天，預期返鄉及出遊人潮眾多，為鼓勵民眾於連假期間多加利用公共運輸、紓解國道交通壅塞，春節及二二八連假期間將實施國道客運票價及轉乘優惠措施，全國共有八十八條國道客運路線配合實施優惠。

廣告 廣告

陳映綸指出，春節期間自二月十三日０時起至二月二十二日二十四時止，國道客運提供六折票價或平日票價優惠；二二八連假期間二月二十六日零時起至三月一日二十四時止，提供八折折票價或平日票價優惠，建議民眾多加利用。

陳映綸強調，今年春節假期較去年多了「一九一八」周末假日國道客運路線可供搭乘，串聯新北市板橋、臺北市南港，經宜蘭蘇澳直達花蓮，終點站為花蓮轉運站，提供臺北往返花蓮的國道客運服務，同樣享有六折票價優惠，提供民眾更便利的返鄉選擇。

花蓮監理站表示，民眾搭乘國道客運、臺鐵或高鐵後轉乘在地或市區公車，使用電子票證即可享有轉乘一段票或基本里程免費，另有指定幸福巴士路線全程免費等措施。