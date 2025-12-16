國道客運疑爆胎發出恐怖撞擊聲 乘客嚇：追撞怎辦

有民眾日前自桃園機場搭乘國光客運前往台中途中，車輛行駛在國道時，疑似發生輪胎異常。（圖／東森新聞）





有民眾日前自桃園機場搭乘國光客運前往台中途中，車輛行駛在國道時，疑似發生輪胎異常，不斷傳出金屬撞擊聲並伴隨明顯顛簸，讓車上乘客相當驚嚇。不過，駕駛當下否認爆胎，仍以低速行駛於國道路肩，直到抵達台中后里地磅站才停車處理，整起事件導致行程延誤約一小時。

事發於15日傍晚5點30分左右，國光客運1860號班車自桃園機場出發南下，行經國道一號約161公里處時，車輛開始發出「哐啷哐啷」的金屬撞擊聲，車身也出現異常顛簸。多名乘客懷疑輪胎發生問題，但駕駛堅稱並非爆胎，持續低速前進。

由於車輛狀況未改善，乘客擔心行車安全，有人緊急向客服通報。客運最終將車輛開至較安全的后里地磅站臨停，部分乘客下車查看，發現輪胎中間疑似有脫膠情形。車上共28名乘客，隨後由4輛接駁車分批載離現場。

國光客運表示，駕駛考量國道路肩進行接駁作業存在風險，才將車輛駛離高速公路，改在地磅站進行人員轉運。事發車輛已送往台中進行檢修，公司也向乘客致歉，強調車輛出車前皆有進行安全檢查，未來將持續加強行車故障的應變處理。

對於輪胎異常情況，修車業者指出，輪胎問題可能與天氣、異物侵入等因素有關，若遇到類似狀況，應保持冷靜，將車輛緩慢靠邊並等待救援。所幸本次事件未造成人員傷亡，但整車乘客仍經歷一場驚魂記，相關單位也將釐清車輛狀況，以確保行車安全。

