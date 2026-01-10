國道客運疫後回不去！啟動30年最大路網整併 年底前優化

國道客運在鐵路系統競爭下，疫後經營未回溫。（本報資料照片）

國道客運在鐵路系統競爭下，疫後經營未回溫，又面臨駕駛荒未解，去年1至10月客運量較疫前同期減少逾2000萬人次，整體收入更落差逾30億元。交通部公路局啟動近30年來最大規模國道客運路網優化，擬以區域生活圈評估，就營運效益、實際需求整併路線，除北部往南部外，中短途如基隆、桃園、新竹、台中等路線也列入評估，預計今年底前完成調整。

公路局統計至去年1至10月，國道客運經營業者有29家，較疫前2019年同期減少2家；路線數有157條，減少28條；行車班次約231萬班，減少142萬班；載客4551萬人次，減少2206萬人次；整體客運收入51億元，減少31億元。其中客運量與疫情相比減少約32％，收入也崩跌約37％。

公路局運輸組長梁郭國表示，國道客運從疫情以來運量下降，西部又有鐵路運輸系統競合，如何提升經營效率成重要課題，除了運價調升、補助徵才等措施外，今年特別將自路網精進優化著手。

梁郭國說明，現行多數國道客運路線、站位、停靠交流道等，都是20至30年前所訂定，如今過了20年，必須重新整理規畫，公路局針對不同區域，例如台北-基隆、台北-桃園、台北-台中、台北-台南、台北-高雄等，以短中長路廊構想，就相同路廊的不同業者路線，進行分區檢討，評估合併、增加或調整班次的可能性。

目前全台公路客運共有520條路線，其中國道客運有157條，一般公路客運有363條。公路局盼透過路網供給優化，提高民眾搭乘需求及意願，也讓業者減少成本、增加收入，提高經營效率，此舉也是公路局今年的「大目標」之一。

梁郭國說，第一波去年下半年已先行整併國光客運南部14條路線，像台北-高雄路線過去有3至4家業者經營，但發現在與鐵道競合下，班次與路線可整合，像這次國光就由統聯、和欣客運等長途客運來合併，整併後業者就不必開出那麼多班次，民眾也由足夠班次可搭，對旅客和業者來說都是正向發展。

「下一步要檢討台北-高雄、台北-台南路線！」梁郭國透露，目前台北-宜蘭、台北-花蓮已完成整併，希望今年上半年完成中長途整併，下半年還有中短途路線如台中、新竹、基隆、桃園等，都要做類似的整合，但並非一口氣整併，目標今年底前陸續整合，拚年底前完成這近30年來最大規模的國道客運路網整併計畫。

不過，梁郭國也說，並非所有路線都須檢討，像行駛雪隧的路線，其實都恢復得不錯，北宜路線已恢復至疫情前的9成，甚至有些更高，強調會視營運效益、實際需求來評估。

公路局長林福山指出，國道客運路線各有不同性質，北基、北桃、北竹等，較偏向都會區通勤路線，像台中、台南、嘉義、彰化、苗栗、高屏等，偏向城際運輸，各路線面臨問題不同，像都會區業者就面臨尖離峰運量差異大，長途則面臨整體運量問題，未來部分路線營運期限到後，可能會有業者身申請停駛，因此如何讓車輛運能效益最大化，需要好好思考。

林福山說，整體國道路網要路線檢討規畫，主要是希望在能夠提供民眾需要國道長途旅次需求下，讓業者如何透過聯營、共營方式，讓經營效益發揮最大，不管是都會區內通勤旅次國道路線優化，或長途旅次優化，公路局都同步開展，盼今年底前針對國道客運優化，和大家共同討論具體措施，整合業者量能。

