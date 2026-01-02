國道客運跑馬燈出現「台獨勢力必亡」 公路局：大有巴士配合廠商遭駭客入侵

台北市 / 林彥廷 綜合報導

近日民眾反映搭乘大有巴士「【1968】新店-中和-三峽-桃園國際機場」國道客運路線之車內站名顯示看板，顯示「台獨勢力必亡」政治及疑似統戰等不當內容，公路局今（2）日發出新聞稿指出，已經派員前往該公司查核，已掌握非大有巴士公司人為所致，是配合廠商遭駭客入侵，業者已經要求將植入內容移除，公路局也請各區監理所全面盤查。

公路局表示，第一時間已派員前往該公司查核並掌握本案非大有巴士公司人為所致，係後端配合廠商之系統遭駭客入侵，業者已立即將電源關閉同時向警方報案，並要求系統商即刻將駭客植入之爭議內容移除。

廣告 廣告

公路局另表示，已請各區監理所要求所轄客運業者進行全面盤查並於每日車輛出車前檢視有無遭駭顯示不當資訊，如有發現應立即關閉電源下架改善，同時應加強公司內部系統資安維護，杜絕類此情事發生。

原始連結







更多華視新聞報導

央廣官網遭駭客掛「中國五星旗」 涉案竟是內鬼工程師

不滿中國擴大處罰淫穢訊息 駭客入侵快手播色情片

網傳駕照效期只到70歲 公路局澄清

