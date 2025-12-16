國光客運輪胎皮脫落，乘客在國道上經歷30分鐘驚魂！一輛從桃園機場開往台中的「1860號國光客運」，12月15日下午行經新竹路段時，車輛開始出現異常聲響，司機仍以不超過20公里的低速在路肩行駛約10公里，讓車上乘客感到極度不安。直到晚間6點抵達台中后里地磅站，乘客們才得以換乘接駁，結束這場國道驚魂記。此事件凸顯了公共運輸安全管理的重要性，國光客運表示未來會持續加強應變能力。

國道客運驚魂！「輪胎皮脫落」司機慢速仍開路肩30分。(圖／TVBS)

乘客在國道上經歷驚魂一刻，一輛從桃園機場開往台中的國光客運發生輪胎皮脫落事件，司機仍以極低速度在國道路肩行駛長達30分鐘。事發於12月15日下午，車輛於新竹路段開始發出異常聲響，乘客們被迫在恐懼中忍受「哐啷哐啷」的噪音還有不斷抖動的車輛，直到抵達台中后里地磅站才停車更換接駁車輛。此事件引發乘客對客運公司危機處理能力的質疑，也凸顯了公共運輸安全管理的重要性。

這輛1860號國光客運於當日下午3點20分從桃園機場出發南下前往台中。約在下午4點多行經新竹路段時，車輛開始出現奇怪聲響，到了5點，這些噪音變得更加明顯且大聲。乘客們懷疑是輪胎出了問題，而駕駛確實曾一度下車查看情況，但表示並非爆胎。隨後，客運以不超過20公里的時速在國道1號路肩緩慢前進了約10公里，其他車輛則以破百時速呼嘯而過，形成強烈對比，讓車上乘客感到極度不安。

在抵達台中后里地磅站後，客運終於停下來。晚上6點，乘客們站在故障車輛外等待換乘。一名乘客表示，當時車上還有外籍旅客，只能靠年輕乘客幫忙翻譯安撫。乘客們在詢問司機狀況時得不到回應，讓他們感到更加焦慮。

對於此次事件，國光客運後來證實確實是車輛輪胎皮脫落造成問題。客運公司解釋，駕駛選擇以超低速在路肩行駛而非立即停車，是因為考量在國道路肩換乘接駁存在安全風險。公司也表示，車輛在出發前都有經過檢查，未來會持續加強應變能力。最終，所有乘客分批於晚上7點至7點半左右陸續抵達台中，結束了這場國道驚魂。這起事件引發了人們對公共運輸安全管理的關注，也提醒相關單位應加強車輛維護及緊急狀況的處理流程。

