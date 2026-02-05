國道客運 春節返花出遊6折優惠

臺北區監理所為迎接 一一五年農曆春節連續九天假期即將到來，因應春節返鄉及旅遊人潮，已事先協調客運業者，完成車輛及駕駛人整備作業，確保充足疏運量能，讓在外工作及就學的民眾能順利返鄉，與家人團聚。

五日在福容飯店召開記者會說明（見圖），今年春節假期長達九天，另有二二八連假三天，預期返鄉及出遊人潮眾多。

花蓮監理站表示，為鼓勵民眾於連假期間多加利用公共運輸、紓解國道交通壅塞，春節及二二八連假期間將實施國道客運票價及轉乘優惠措施，共有八十八條國道客運路線配合實施優惠。其中，春節期間自一一五年二月十三日（星期五）○時起至二月二十二日（星期日）二十四時止，提供六折票價或平日票價優惠；另二二八連假期間自一一五年二月二十六日（星期四）○時起至三月一日（星期日）二十四時止，提供八五折票價或平日票價優惠，建議民眾多加利用。

廣告 廣告

今年春節假期較去年多了「1918」假日國道客運路線可供搭乘，串聯新北市板橋、臺北市南港，經宜蘭蘇澳直達花蓮,終點站為花蓮轉運站，提供臺北直達花蓮的國道客運服務，同樣享有六折票價優惠，提供民眾更便利的返鄉選擇。

花蓮監理站特別提醒，民眾搭乘國道客運、臺鐵或高鐵後轉乘在地或市區公車，使用電子票證即可享有轉乘一段票（或基本里程）免費，另有指定幸福巴士路線全程免費等措施。並提醒民眾可利用「iBus公路客運」APP查詢乘車資訊，多加使用公共運輸，讓春節返鄉與出遊行程更加安心順心。