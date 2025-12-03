國道客運2088路線33部城際電巴全新上路

大都會汽車客運股份有限公司（下稱大都會客運）表示，全國班次最密集，也是運能最高，每天載客人數多達八千一百人次的大都會客運國道2088路線，今（三）日起引進三十三部全新城際電動巴士營運（見圖）。



大都會客運董事長李博文指出，為響應政府節能減碳政策，並提升運能，特別引進三十三部城際型電動巴士，本批電巴與傳統市區電動公車最明顯不同，乃多達四十二個乘客座位，配備行李箱，由於2088不但是全國運能最高的國道客運路線，也是基隆市民最倚賴的聯外公共運輸，每天多達八千一百人次搭乘，往返約有三百個班次，班車不但配置最新ADAS先進輔助駕駛系統，且沒有引擎噪音及排煙，對基隆市的環境改善大有助益。

李博文董事長在新車啟用記者會上，感謝交通部公路局的輔導與補助，也感激基隆市政府對場站營運方面的協助，他謝謝立法委員林沛祥幫忙協調接電布設充電樁等事項，才得以促成2088電巴順利上路。

李博文也代表業者向國道客運乘客宣傳行銷TPASS 2.0+可以提供民眾更多常客優惠，以2088路線乘客為例，如果沒有購買基北北桃TPASS定期月票，也可登錄TPASS 2.0+，享受常客優惠，他認為，這將對疫期後客運及公車營運大有幫助。

大都會客運表示，2088路線自從民國一○五年開通後，運能不斷提升，並且陸續開闢2088B及2088C等支線，大都會在引進三十三部電巴後，將視乘客反映，加強班次調度，提供民眾、尤其是基隆鄉親更多更好的客運服務。