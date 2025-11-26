國道對向飛來「傳動軸」狠砸 駕駛嚇：人生跑馬燈

彰化縣 / 綜合報導

國道發生驚悚車禍，國道三號快官路段，南下一輛貨車的傳動軸突然脫落，噴飛到北向車道，轎車駕駛來不及反應，傳動軸就已經砸向車頭，強大的撞擊讓車內三顆安全氣囊都爆開。開車的陳先生回憶當下還是覺得相當驚恐，感覺就像是在人生跑馬燈走了一回，幸好人只有輕傷沒有大礙。

轎車行駛在國道中線車道，對向一輛藍色貨車冒黑煙，更驚悚的還在後面，一根黑色細長的傳動軸，從對向噴飛到駕駛面前，駕駛根本來不及反應，傳動軸就已經砸向車頭，瞬間安全氣囊爆開，駕駛愣在原地，回想當下事發經過，像是在人生跑馬燈走了一回。

當事車主陳先生說：「然後撞到當下就安全氣囊三顆都爆開，感覺好像時間暫停，人生跑馬燈好像一直在跑的感覺。」就是這一根黑色的傳動軸，砸到陳先生的車，車頭左側明顯毀損，車內的安全氣囊三顆都爆開，事發在國道三號快官交流道附近。

24日上午10點多，陳先生開車要北上拜訪客戶，殊不知對向莫名飛來一個傳動軸，讓他嚇都嚇壞了，警方調查，這起車禍除了白色轎車被波及車內駕駛受傷，傳動軸還繼續滾，造成後方還有一輛半聯結車底盤也受損，快官分隊長林志鴻說：「另依道路交通管理處罰條例，第30條之1第一項舉發交通違規。」

但傳動軸怎麼會突然脫落，修車廠業者認為，跟貨車的十字軸承磨損有關，修車廠業者林奕勳說：「十字接頭發生磨損的時候，它就會有間隙，會導致在高速行駛的時候，傳動軸會容易脫落。」業者說最重要的就是要做例行性保養，檢查十字軸承的磨損狀況，才能防止傳動軸脫落，發生像這樣的恐怖車禍。

