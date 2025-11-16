國道小客車清晨自撞護欄 19歲男乘客噴飛車外「後車煞不住撞上」釀1死5傷

國道1號虎尾路段發生1死5傷嚴重車禍。讀者提供



國道1號雲林虎尾路段今天（11／16）發生死亡車禍！一輛黑色小客車，由19歲蔡男駕駛，後座載著19歲的許男，清晨5點多，轎車行經南向237.6公里處時，不明原因突然自撞護欄翻覆，撞擊力道猛烈，許男當場噴飛出車外，甚至行駛於後方的陳男煞車不及再撞上許男，許男當場頭部重創明顯死亡，整起事故造成1死5傷悲劇，詳細車禍原因仍待進一步調查釐清。

警方初步調查發現，今天清晨5點33分左右，蔡男開車載著許男行經國道1號南下虎尾路段，因不明原因突然直衝自撞外側護欄，導致車輛翻覆，成坐在左後方的許男瞬間噴飛至車外，橫躺於外側車道上，造成頭部重創，當場失去呼吸心跳。

後方行駛內線車道的林男目擊此意外，緊急踩煞車造成車輛失控，打橫停駛於中線車道，另一輛小貨車駕駛陳男見狀後閃避不及，除了撞上已經橫躺車道上的許男外，又朝林男車輛撞上，造成連環車禍。

該車禍一共造成5人受傷，39歲陳姓男子大腿內側擦傷、19歲許姓男子右手臂撕裂傷、19歲高姓女子背部及胸口疼痛，均為輕傷送雲基醫院。52歲林姓男子胸口疼痛、19歲蔡姓女子右側小腿擦傷，均為輕傷送若瑟醫院。19歲許姓男子躺於外側車道頭部破裂明顯死亡未送醫。

