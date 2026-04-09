國道岡山段深夜連環撞！3大貨車撞成廢鐵 聯結車司機慘死

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昨天晚間九點多，國道1號南向岡山路段發生3部大貨車追擦撞事故。（圖／國道警察局提供）

國道1號高雄岡山段昨日晚間接連發生事故，一起轎車先撞施工車釀2傷，未料不到40分鐘後，同路段再爆3輛大貨車追撞，44歲聯結車司機焦男受困車頭，救出時已無生命跡象，送醫仍宣告不治，事故一度造成嚴重回堵，至9日凌晨才排除恢復通車。

國道1號南向岡山路段昨晚事故頻傳。警方指出，晚間9時11分，350公里處先發生轎車撞擊施工警戒緩撞車，車上2人輕傷送醫，現場仍在處理時，約9時45分，南向348.7公里外側車道再傳重大車禍。

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初步調查，焦姓男子駕駛營業半聯結車行經該路段時，疑似未注意前方車流狀況，直接追撞前方由鍾姓男子駕駛的大貨車，強烈撞擊力道再推擠前車擦撞葉姓男子所駕駛的另一輛大貨車，形成3車連環事故。

警消趕抵後，發現聯結車車頭嚴重變形，駕駛受困其中，動用破壞器材將人救出，但焦男已無呼吸心跳，送醫後仍於晚間11時1分宣告不治。其餘兩車駕駛未受重傷，3人經檢測均無酒駕情形。

事故現場車輛毀損嚴重，零件與貨物散落一地，占據外側車道，導致車流一度嚴重壅塞。警方與相關單位漏夜排除，至9日凌晨0時50分全線恢復通車。

國道警方呼籲，夜間行車視線較差，用路人務必專注路況、保持安全距離，避免疲勞或分心駕駛，以降低事故風險。

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