國道拋錨飆罵拖吊業者「沒行情」 駕駛自行推車恐吞罰

在高速公路推車，險象環生！這是發生在台南國道八號，昨(8)日中午，一輛汽車疑似引擎過熱在路中間拋錨，拖吊業者剛好經過，好心上前詢問，也報了高工局規定的價格，沒想到卻被破口大罵！駕駛堅持自己推車，連警方到場，他還抱怨拖吊業者太囂張，但不只影響其他用路人，而且不管是在車道上逗留，還是自行推車，都算危險行為，最高可罰六千元。

車輛拋錨駕駛VS.國道員警說：「找人來拖吊，我請他離開，他也不離開，他馬上就會到了，(馬上是多久)，(你這樣子會堵住整個車道)，我知道啊，我也很抱歉。」引擎蓋掀開疑似過熱拋錨，汽車停在路中間警方催促，因為這裡可是高速公路。

車輛拋錨駕駛VS.拖吊業者說：「你車也不開走，你就在這邊擋路。」邊推邊罵還一度往後退，國道員警擔心發生車禍，除了警車停在後方之外，也擺了三角錐一人警戒，拖吊業者看了也很無奈。當事拖吊業者說：「剛好要去吃飯，過去要問他要不要協助排除，他問我拖吊費大概多少，我跟他說，基本拖吊是1500，全載加900，十公里內，他就突然對我大聲，這麼沒行情，胡亂來，我們後續還停在他後面協助他警戒，怕後面的車又撞上來。」

拖吊業者擔心駕駛安全，一度還停在現場幫忙顧前顧後，但駕駛不斷怒罵氣得業者發文，要大家來評評理，非當事拖吊業者說：「這個車輛價格，依這個在定的，都有公定價格。」事發在國道八號，駕駛堅持把車推到路邊，看在其他人眼裡太危險。

非當事民眾說：「太危險了，那個不必要，拿自己的生命開玩笑吧，如果是合理的，就是要付給他啊，太危險了，還是要顧慮到其他駕駛人的安全，自己的安全也要顧慮到啊，不是說自己方便就好。」

警方表示在高速公路拋錨，自行推車被視為危險的違規行為，可處三千到六千元罰鍰，正確做法應該是熄火開警示燈，在後方五十到一百公尺放三角警示牌，否則一不小心有人沒注意，撞上來的話可能連命都沒了。

