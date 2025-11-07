國道掉雞籠！前車幸運閃過 後車衰被砸乘客尖叫

有一輛載運雞籠的貨車沒有綑綁好，導致其中一個雞籠掉下來。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





有一輛載運雞籠的貨車沒有綑綁好，導致其中一個雞籠掉下來，後方第一部車幸運閃過，第二部車閃避不及被砸中，車上乘客驚聲尖叫，駕駛一開始還以為是棧板，後來才知道是雞籠，幸好僅是車頭保桿與車頂有刮痕，沒有砸進車內，國道警察循線已經鎖定肇事車輛，要求駕駛到案說明，也將開罰3千元以上1萬8千元罰鍰。

民眾開車行駛在國道上，突然前方內線車道，有一輛貨車的後車斗掉出一個方形的東西，前面一輛車成功閃過，但後方這台車就沒那麼幸運了。駕駛vs.乘客：「撞到了喔，（太扯了啦），撞到了嗎，（真的撞到了）。」

行進間突然被掉落的東西砸中，車上的駕駛與乘客，受到驚嚇。駕駛vs.乘客：「是有個東西飛下來，（對啊），你看行車紀錄器就知道了，有一個棧板掉下來，無言了，（太扯了吧）。」

駕駛原本以為是被棧板砸到，但實際上是載運雞隻的雞籠，直呼真的很倒楣。其他駕駛人：「會覺得說，我只是開個車而已，為什麼會那麼倒楣，然後被東西砸到，然後自己還要去花一筆修車費，很危險啊，覺得真的是要把東西綁緊一點，雖然我有保持安全距離，但是行進中的時候，我突然間這樣子閃避不及，我一定會緊張一下。」

其他駕駛人多少都有類似的經驗，就怕被掉落的東西砸中後，影響行車安全，國道警察循線已經鎖定肇事車輛。國道警察新營分隊小隊長施寶文：「調閱該路段監控影像及電子收費系統資料比對，已過濾出疑似掉落雞籠的車輛，將通知到案接受調查。」

車頭保桿燈罩都被掉落的雞籠砸傷，車頂一路到車尾也有刮痕，載運雞籠的駕駛不僅要賠償修車費，沒有把載運的東西綁好，還會被開罰3千元以上，1萬8千元以下罰鍰，萬一肇事致人重傷或死亡，還會吊扣或吊銷駕照，載運大型物件上國道，不可不慎。

