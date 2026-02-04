國道新制3月上路！16站點「未做1舉動」秒噴9萬

生活中心／楊佩怡報導

為了提升國道大貨車過磅效率並遏止超載、逃磅行為，交通部高速公路局宣布，將於今（115）年3月1日起，正式啟用國道1號「員林北向」、「新營北向」及國道3號「龍潭南向」等3處地磅站的「主線篩選式動態地磅系統」。屆時若大貨車未依指示過磅，最高可處新台幣9萬元罰鍰。





3月新制上路，高公局正式啟用國道1號「員林北向」、「新營北向」及國道3號「龍潭南向」等3處地磅站的「主線篩選式動態地磅系統」。（示意圖／民視新聞資料照）

科技執法：3道門架精準篩選

高公局表示，主線篩選式動態地磅系統是透過在國道主線設置的3道門架進行偵測，運作方式如下：

第一道門架（初步偵測）： 當大貨車行經時，系統會自動記錄車號並完成「動態秤重」。 第二道門架（資訊通知）： 若系統判定車輛明顯未超載，車號會顯示於電子看板（CMS）上，該車可直接行駛主線，免進入地磅站；若看板未顯示車號，代表疑似超載，駕駛須依標誌指示進入地磅站過磅。 第三道門架（違規錄影）： 若疑似超載車輛未入站（視為逃磅），此門架將自動擷取影像證據。

高公局強調若大貨車逃磅，最高罰9萬罰緩。（圖／高公局提供）

全國已有16處地磅站導入動態地磅

連同即將啟用的3處，目前全國已建置動態地磅系統的地磅站擴增至16處，分布清單如下：

▲國道1號： 汐止南向、后里北向、員林南向、員林北向（3/1）、新營南向、新營北向（3/1）、新市南/北向、岡山北向。

▲國道3號： 樹林南/北向、龍潭北向、龍潭南向（3/1）、後龍南/北向、田寮北向。

高公局提醒：逃磅最高處9萬元罰鍰

高公局強調，若駕駛心存僥倖逃磅，資料將移送國道公路警察局，依《道路交通管理處罰條例》第29-2條規定舉發，開罰新台幣9萬元。同時呼籲大貨車駕駛，貨物裝載應平均分布、覆蓋嚴密並捆紮牢固，避免行駛途中掉落影響安全。行經匝環道時務必依速限行駛，避免車輛翻覆。行駛國道請隨時保持安全距離，切勿疲勞駕駛或超速。

原文出處：國道新制「3月上路」！新增16站點「未做1舉動」秒中招…最高噴9萬

