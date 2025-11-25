國道斷魂！港男駕車自撞護欄「四輪朝天」 困扭曲車體送醫亡。(圖／TVBS)

一場嚴重的國道車禍奪走了一名香港籍男子的性命！25日晚間，46歲陳姓男子駕駛轎車行經國道1號南下140公里處銅鑼交流道時，疑似在過彎處失控自撞護欄，導致車輛四輪朝天，車體嚴重扭曲變形。消防人員歷經艱難的救援過程，好不容易將陳男救出，但因傷勢過重，送醫後仍宣告不治。

國道嚴重車禍奪走了一名香港籍男子生命，今晚(25號)7點多，46歲陳姓男子開車行經國道1號南下銅鑼交流道，不明原因發生自撞護欄甚至還翻車，陳姓男子受困車內，消防隊員到場後，破壞扭曲變形的車體，才將陳姓男子救出，但人送醫後還是宣告不治。

事故發生後，警消立即趕赴現場救援。由於車輛嚴重扭曲變形且有翻車情況，救援人員一度查看橋下，最後確認駕駛人仍被夾在車內。現場可見車體周圍散落著大量殘骸，顯示撞擊力道之大。消防隊員不得不破壞車體，試圖救出受困的駕駛。經過一番努力，救援人員終於將扭曲的板金掰開，騰出空間開始救人。

被救出的陳姓男子傷勢相當嚴重，腳部出現明顯骨折。更糟的是，當他被救出車外時，已經沒有呼吸心跳。儘管救援人員在現場立即進行急救，並迅速將他送往醫院，但最終仍宣告不治，令人惋惜。

警方表示，這名46歲的陳姓男子是香港人，持有台灣居留證。至於車禍發生的原因，包括為何會在過彎處自撞護欄，目前仍需進一步釐清。

