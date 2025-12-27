國道暖停救狗 目擊駕駛＂你保護牠 我保護你＂ 高公局提醒這點

耶誕節當天，國道1號北上北斗路段上演一幕暖心救援！一名休旅車駕駛發現受傷小黑狗躺臥路面動彈不得，當機立斷停車將牠救起，成為牠的耶誕老人和救命恩人。高公局提醒，類似情況應優先撥打1968專線請求專業協助，確保自身安全再伸出援手，「你保護牠，我保護你」，好人才能一生平安！

國道暖停救狗 目擊駕駛＂你保護牠 我保護你＂。(圖／Threads @kai8087)

耶誕節當天，一幕暖心救援在國道1號北上北斗路段上演，一名休旅車駕駛在車流中發現一隻受傷的小黑狗躺臥路面動彈不得，當機立斷停車並將牠救起。這位駕駛不僅成為小黑狗的耶誕老人，更是牠的救命恩人，整個過程被後車駕駛的行車紀錄器完整記錄下來。高速公路局人員表示，雖然這位駕駛的善行令人感動，但提醒民眾遇到類似情況應優先撥打1968專線請求專業協助。

12月25日耶誕節中午12點左右，國道1號北上北斗路段出現了一幕感人的救援行動。當時一名駕駛行駛在國道內線車道時，突然發現地面上躺著一隻小黑狗，看起來受傷且一動也不動。正當駕駛感到悲傷之際，前方一輛休旅車打開雙黃燈停下，駕駛立即往回跑到狗狗倒地的位置。

休旅車駕駛國道救黑狗 暖心畫面全都錄。(圖／Threads @kai8087)

這名好心的休旅車駕駛輕輕摸了摸小黑狗，小狗因此受到驚嚇而動了一下，顯示牠仍然活著。休旅車駕駛立即拍拍牠安撫其情緒，接著一把將牠抱到車子旁邊，打開後座車門將牠抱進車內，展開暖心救援行動。

當時車流雖然稍多，但幸好大家車速不快，使得這次救援行動能夠順利進行。休旅車駕駛的舉動不僅為小黑狗帶來了溫暖，更是救了牠一命，成為牠的耶誕老人和救命恩人。

好人一生平安！國道停救傷狗 高公局：可優先撥1968。(圖／Threads @kai8087)

目擊這一幕的後車駕駛將整個過程用行車紀錄器記錄下來，並在社群媒體上分享，寫下「好人一生平安」、「你保護牠，我保護你」等祝福語，引來許多網友讚賞這位休旅車駕駛的善行義舉。

高公局斗南工務段長馬信宏表示，雖然這位駕駛救了狗狗一命的行為令人感動，但也要提醒民眾，若發現有動物誤闖國道或受傷，可以撥打1968專線請高公局人員到場處理，確保自身安全後再伸出援手，好人才能一生平安。

