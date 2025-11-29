國道有男子摔出車外 後車煞停未撞上

看到前方狀況，民眾突然驚叫並且鳴按喇叭，直呼「怎麼有人被丟出來啊？」

原來是前方這輛行駛在外側車道的小客車上，突然有人摔出，一旁黑色車輛緊急轉向，後方駕駛也緊急停車才沒撞到這名男子。事發地點在國1北向353.7公里處，同車道行駛車輛為閃避，險些失控肇事。

國道第五公路警大隊岡山分隊小隊長任國強指出，「本大隊目前尚未接獲民眾報案，為釐清相關案情，本大隊將調閱CCTV影像，追查該自小客車車主到案說明。」

警方將通知車主到案說明，若查有涉及公共危險部分也會依法偵辦。

在台南則是有台鐵乘客與站務員發生口角。白衣男子直接擋在車廂門口，還與站務人員爭執，警方表示，此案疑因站務人員勸導男子別站得離軌道太近而起衝突，兩邊都不提告。

鐵路警高雄分局臺南分駐所副所長江育皇指出，「勸導勿靠近軌道太近，有推了站務員一下，雙方目前無提告。」

非當事者的台鐵乘客認為，「大家當下還是都有那種火氣啦，有時候人家是怕你危險啊。」

台鐵則回應，事發在28日傍晚、第3232次區間車，車輛抵達永康站後，男乘客牽腳踏車進入第1車車廂後，大吼人多、無法放車，將車摔在月台地上，並借故指控台鐵同仁推他，還阻擋列車車門關閉，影響行車安全；旅客不理性行為，值班站長勸阻無效，解除運送契約、請旅客退票外，也將依《鐵路法》等相關規範移請裁罰。

