國道有豬狂奔！日本警緊急封路14隻全遭逮

▲日本愛知縣國道上，12日下午發生豬隻逃跑事件，道路一度封閉，所幸14隻豬隻都被捕獲，並未造成意外事故。（圖／翻攝自Youtube／メ〜テレニュース）

[NOWnews今日新聞] 開車小心撞到豬！日本愛知縣今（12）日下午驚傳豬隻從貨車上逃脫，超過10隻豬隻在交流道上狂奔，警方緊急封閉部分路段，截至當地時間下午6時左右，14頭逃跑的豬都已被抓獲。

據日媒名古屋電視台、中部日本放送報導，當地時間下午3點左右，愛知縣西尾市國道23號，西尾東交流道附近接獲「豬逃跑」通報，至少超過10頭豬隻從貨車上逃跑，警方已封閉部分路段，全力追捕。還有人目擊到有豬跑到國道下的路邊吃草。

截至當地時間下午6時43分，逃跑的14頭豬隻已經全部被抓獲。據警方稱，這14頭豬是從貨車後車廂逃脫出來，事發路段是高架道路，但有部分豬隻逃到了高架橋下，在路邊吃草，甚至還有的躲進了附近一家工廠的院子裡。

由於豬隻造成的騷動，國道23號西尾東交流道至中原交流道之間路段曾一度臨時封閉，但現已解除封閉，目前尚未收到因逃逸豬隻造成事故的報告。

