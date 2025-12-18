國道服務區睡覺被開「關懷單」 內行人曝真相 最高罰1200元

一名駕駛昨（17）日表示，在國道1號的泰安服務區休息睡覺，人一直都在車子裡面，醒來後發現竟被開了一張逾時停車關懷單，讓他很傻眼，有內行人解釋，這是為了避免有人長時間占用服務區車位，超過4小時者最高可罰1200元，原PO只被開關懷單，已經算幸運了。

一名網友昨日在臉書「車床天地」表示，在國1泰安服務區停車休息，車子有好好停在停車格內，結果醒來發現竟被開了一張「逾時停車服務區4小時關懷單」，上面清楚寫著停放服務區以4小時為上限，請配合規定避免受罰，讓他傻眼說現在的規定怎麼這麼嚴格。

貼文曝光後引起討論，有人驚呼「記得以前在休息站睡整個晚上都沒事欸」、「休息站不就是給人休息的地方嗎？這什麼意思」、「怎麼還限時間啊，就是太累才會睡這麼久啊！這樣逼人上路不會更危險嗎？」

不過有內行人解釋「這的規定實施好幾年了，不然你一直占用休息站，別的駕駛想休息都沒地方停車」、「這規定有很久了，以前是停車格有感應器，現在會直接掃eTag」、「人消失不見或睡著不動太久會以為出意外，依照規定需要來關懷一下，你可能剛好有翻身才沒被叫醒」。

高公局表示，國道服務區及休息站停車位一次限停4小時，違者可以拖、吊、移置、保管，並依《道路交通管理處罰條例》開罰600至1200元，各休息站均設置智慧停車管理系統或地磁感應設備，也有訂定停車巡查及逾時停車關懷機制，倘有車輛逾時占用，將通報所轄公路警察大隊依規定舉發處罰。

