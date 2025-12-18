國道服務區睡覺逾4小時！駕駛遭開「關懷單」恐罰1200元

近日，在國道1號的泰安服務區，一名駕駛在車內休息時，醒來後驚訝地發現自己竟然被開了一張「逾時停車關懷單」，讓他相當傻眼。有內行人解釋，這是為了避免有人長時間占用服務區車位，規定停車超過4小時者最高可罰1200元。

近日，在國道1號的泰安服務區，一名駕駛在車內休息時，醒來後驚訝地發現自己竟然被開了一張「逾時停車關懷單」 ，讓他相當傻眼。（圖／翻攝自Google街景圖）

該名駕駛於17日在臉書社團「車床天地」發文並附上一張照片，內文中指出，他在車內待了超過4小時，醒來後驚訝地發現自己竟然被開了一張「逾時停車關懷單」，這讓他對當前的規定感到困惑。內行人解釋，這項措施旨在防止駕駛長時間佔用服務區的停車位，避免其他駕駛人無法找到停車空間。若逾時停車，最高可罰款1200元，但這名駕駛僅收到關懷單，已算是幸運。

廣告 廣告

該事件在社交媒體上引發熱烈討論，許多網友對於這樣的規定表示不滿，認為服務區應該是讓人休息的地方，而不是限制駐留時間。有網友提到，以前在休息站過夜並不會受到處罰，對於現在的規定感到驚訝。

高公局表示，國道服務區的停車位限停4小時，違者可能會面臨拖車或罰款的處罰。各休息站均設置了智慧停車管理系統，對逾時停車的車輛進行巡查，並會通報相關單位進行處罰。

延伸閱讀

影/扯！男國道冒稱員警 嗆拖吊業者「給你死」還高速衝撞

國道匝環道年奪5命釀372起事故 高公局加強彎道警示

國道驚見「鐵釘天女散花」輪胎慘扎百支、6車爆胎求救