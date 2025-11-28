國道楊梅休息站又撞！疑輔助駕駛釀禍連撞5車3人傷

楊梅休息站發生嚴重車禍，汽車連撞5車釀3傷。 圖：國道警方提供

[Newtalk新聞] 國道1號楊梅休息站今日下午發生嚴重車禍，陳姓男子駕駛轎車疑因仰賴輔助駕駛系統，撞上已導致多次事故的楊梅休息站入口匝道分隔島，隨後又衝撞停車格內的5輛小客車，陳男的車輛幾乎全毀，事故造成陳男等3人受傷，緊急送醫治療，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

警方初步調查，23歲陳姓男子今日下午駕車準備進入國道1號楊梅休息站，疑似因使用輔助駕駛後分心，先是撞上已經導致多次事故的分隔島，車輛失控又撞擊停車格內的5部轎車，警消獲報到場發現，陳男及另外2人受有輕傷，趕緊將傷者送往醫院救治。

警方針對各車駕駛人進行酒測，酒精濃度均為0，確切事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。陳男自述當時開啟輔助駕駛，才不慎碰撞分隔島。

警方呼籲用路人，駕車時應保持專注，避免因一時疏忽釀成事故，使用自動輔助駕駛並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，也將吊扣或吊銷駕照。

