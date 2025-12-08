國道標誌「↑、↓」有何差別？交通親自解答了 真實涵義曝光

生活中心／陳慈鈴報導

台灣四處經常可以看到各種的交通標誌，用路人如果行駛國道路段，就會發現指示標誌出現「箭頭朝上或朝下」兩種方向，你知道兩者之間有什麼差別，又代表著什麼意思嗎？交通部近日就說明正確解答，「涵義大不同」。

交通部於臉書表示，指示標誌箭頭朝上、朝下，涵義大不同。每當道路上見到地名指示標誌箭頭時，會發現有些箭頭是朝上的，有些卻是朝下的，其實它們的涵義可是大大的不同。

交通部指出，「箭頭朝上」屬於「地名方向指示標誌」，代表往前行駛即可通達該地名的「方向」；「箭頭朝下」屬於「車道指示標誌」，代表往該地名應行駛箭頭所指定的「車道」。

貼文曝光後，不少網友表示這是考駕照就該知道的常識，有人還幫忙的補充說明，「簡單的用語：向前直行到台北，向後直行到頭城」、「向上是指方向而且通常都還很遠，向下是指車道並且通常是快到了」。

