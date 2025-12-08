國道標誌「↑、↓」看不懂？交通部解答：涵義大不同

生活中心／饒婉馨報導

交通部近日發文提醒駕駛人，國道上常見的「地名指示標誌箭頭」設計，箭頭有時朝上、有時朝下，兩者的涵義完全不同，更直接關係到駕駛人該在哪個車道或出口預作準備。然而，這項看似不起眼的細節被揭露後，立刻在網路上引發熱議。





國道地名標誌牌「↑、↓」一票人霧煞煞…交通部解答：涵義大不同！

交通部親自對交通號誌作出說明，引發網友熱議。（圖／翻攝自臉書粉專《交通部》）





交通部於5日透過臉專發文指出，「指示標誌箭頭朝上、朝下，涵義大不同」，當駕駛人將車開上國道後，總會看到各種路標、指示牌。每當道路上見到地名指示標誌箭頭時，會發現有些箭頭是朝上的，有些卻是朝下的，兩者不僅方向不一樣，涵義也差很多。當箭頭朝上，屬於「地名方向指示標誌」，代表往前行駛即可通達該地名的「方向」。當箭頭朝下，屬於「車道指示標誌」，代表往該地名應行駛箭頭所指定的「車道」。

廣告 廣告





國道地名標誌牌「↑、↓」一票人霧煞煞…交通部解答：涵義大不同！

網友對此持有正反意見。（圖／翻攝自臉書粉專《交通部》）





貼文曝光後，引來大票網友在底下留言表示「這不是考駕照會考的嗎？記得蠻陷阱」、「我以為這是常識...」、「不講，還真的不知道」；實際上，在交通部解釋以後，大多數網友則不滿道「看儀表注意時速都來不及了，哪有時間看路牌」、「講完還是不知道有什麼不同！在下面畫個線道示意圖，哪幾個車道是往頭城，哪幾個車道往台北，統一箭頭朝上。非要搞那麼複雜」、「標誌指哪一點都不重要好嗎，重要的是要會通靈！」、「你們自己看的懂？跟號誌一樣圓的可以走箭頭要等，一整條不會太長嗎」、「對，很棒；但這東西每次都設置在匝道已經分開無法換車道的地方是要駕駛人怎麼提前選擇方向呢？」，有人白話解釋「向上是指方向而且通常都還很遠，向下是指車道並且通常是快到了」。





原文出處：國道地名標誌牌「↑、↓」一票人霧煞煞…交通部解答：涵義大不同！

更多民視新聞報導

舒華回台出席AAA 機場「撞衫咖啡廳店員」網笑翻！

他信神棍「從母姓」轉運！才改完狗就暴斃、祖先托夢…

盜空姐照稱「49歲地勤、釣大叔」 律師吸本尊回1句

