國道標誌「箭頭↑↓」好難分！交通部解答 1口訣秒記得
在國道上，許多時候能見指示牌標誌箭頭，不過日前網友好奇，究竟標誌箭頭「朝上、朝下」有什麼不同？對此，交通部指出，見頭朝上者屬於「地名方向指示標誌」，見頭朝下則為「車道指示標誌」。
每當道路上見到地名指示，標誌箭頭有些朝上，有些則是朝下，時常導致用路人混淆，究竟2者有何不同？交通部解答，事實上「箭頭朝上」屬於「地名方向指示標誌」，往前行駛即可通達該地名的「方向」；反之「箭頭朝下」則屬於「車道指示標誌」，欲前往該地名者應行駛箭頭所指定的「車道」。
貼文一出，網友直言「不講，還真的不知道」認為看了好多年，時常於國道上糾結含意，不過一派網友笑說「在國外照著指標走八九不離十，在台灣照著指標走走去哪都不知道」，質疑「左邊是反面解釋，右邊是正面解釋嗎？」、「每次都設置在匝道已經分開無法換車道的地方是要駕駛人怎麼提前選擇方向呢？」
另一派網友直言「我以為這是常識...」，點出記得此為考駕照時「陷阱題」，分享「↓表示在這裡，↑表示前方」口訣，提醒用路人及考照者別忘了指標含意，同時在上路前應先做功課，查詢可能經過路段，以避免慌亂。
